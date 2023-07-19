Посол США Брінк: Росія використовує продовольство як зброю

Рішення Росії негативно позначаються на мільйонах людей, які потребують допомоги, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи вихід РФ із Чорноморської зернової ініціативи та обстріли Одеси.

"Ще більше актів жорстокості - на фоні того, як Росія використовує продовольство як зброю, виходячи з Чорноморської зернової ініціативи, останні дві ночі вона вражає портову інфраструктуру та зернові термінали в Одесі ракетами та безпілотниками. Україна готова годувати світ, але бездушні рішення Росії негативно відображаються на мільйонах нужденних людей", - написала Брінк у твіттері.