Події

17:47 19.07.2023

Посол США Брінк: Росія використовує продовольство як зброю

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Посол США Брінк: Росія використовує продовольство як зброю

Рішення Росії негативно позначаються на мільйонах людей, які потребують допомоги, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи вихід РФ із Чорноморської зернової ініціативи та обстріли Одеси.

"Ще більше актів жорстокості - на фоні того, як Росія використовує продовольство як зброю, виходячи з Чорноморської зернової ініціативи, останні дві ночі вона вражає портову інфраструктуру та зернові термінали в Одесі ракетами та безпілотниками. Україна готова годувати світ, але бездушні рішення Росії негативно відображаються на мільйонах нужденних людей", - написала Брінк у твіттері.

 

Теги: #сша #брінк_бріджит

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