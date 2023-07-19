Глава МЗС Німеччини про атаки на Одесу: Кожна путінська бомба також завдає удару по найбідніших людях у світі

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок засудила атаки РФ на Одесу, наголосивши, що кожна путінська бомба також завдає удару по найбідніших людях у світі.

"Путін не лише знищив Чорноморську зернову ініціативу. Тепер, другу ніч поспіль, він бомбить портове місто Одеса. Він позбавляє світ будь-якої надії на українське зерно. Кожна його бомба також завдає удару по найбідніших людях у світі", - написала вона у твіттері.

Міністр зазначила, що навіть якщо маршрут через Чорне море навряд чи можна замінити, Німеччина підтримує президента України Володимира Зеленського та Україну в пошуку всіх можливих альтернативних транспортних шляхів.

"Наприклад, через "Шляхи солідарності" ЄС з річкового, залізничного та автомобільного транспорту", - наголосила вона.