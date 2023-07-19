Президент Путін не поїде на саміт БРІКС - офіс президента ПАР

Президент Росії Володимир Путін не поїде в Йоганнесбург на саміт БРІКС, замість нього на заході буде присутній глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомив у середу офіс президента ПАР Сіріла Рамафоси.

"За обопільною згодою президент РФ Володимир Путін не братиме участі в саміті, але Росію представить міністр закордонних справ Сергій Лавров", - ідеться в пресрелізі канцелярії Рамафоси.

Саміт БРІКС відбудеться 22-24 серпня. У ньому візьмуть участь лідери ПАР, Бразилії, Індії, Китаю. Це буде перший очний саміт БРІКС від початку пандемії коронавірусу COVID-19.