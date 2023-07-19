Кулеба: Заколот Пригожина розкрив слабкість путінського режиму перед усім світом, але найважливіше - перед народом РФ

Головний урок заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії полягає в тому, що слабкість путінського режиму було розкрито перед усім світом, але найважливіше - перед народом РФ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я майже впевнений, що це дійсно був заколот. Наміри Пригожина були абсолютно серйозні. Він мав серйозні наміри створити умови, за яких його визнають джерелом реальної влади в Росії. Скажу так, бо я не пророк, щоб пророкувати про всі можливі сценарії. Але досі неясно, що змусило його передумати, які аргументи переконали його. Але я думаю, що головний урок його бунту в тому, що слабкість режиму було викрито перед усім світом, але найголовніше – перед народом Росії", - сказав Кулеба в інтерв'ю американському шоу "Андерсон Купер 360°" на каналі CNN.

Кулеба наголосив, що протягом усієї своєї кар'єри президент РФ Володимир Путін "завжди відкрито громив своїх ворогів, намагався робити це якомога переконливіше".

"Цього разу він не розгромив Пригожина. Він пішов на торг. Він уклав із ним угоду.

І це справжній переломний момент", - сказав глава МЗС.

Коментуючи важливість пошкодження моста через Керченську протоку, Кулеба зазначив, що це основний маршрут забезпечення російської армії в Криму й на півдні України великою кількістю військ, боєприпасів, великою кількістю зброї, палива та інших видів ресурсів.

"І ще один момент, про який має пам'ятати кожен. Цей міст було побудовано поза законом. Це незаконний міст, незаконна конструкція", - наголосив міністр.

Відповідаючи на запитання журналіста, як міністр оцінює заяви Путіна, що атака на міст - це теракт, Кулеба зазначив, що не зобов'язаний коментувати кожну неправду і викривлення реальності, які висловлює Путін.

"Він продовжує говорити, що наш уряд незаконний, що це так званий київський режим, встановлений США, Великою Британією та іншими країнами. Мені не потрібно це коментувати. Ми маємо знати одну річ про Путіна: він професійний брехун. Його вчили брехати, коли він служив у КДБ. І він удосконалював цю практику протягом усієї своєї політичної кар'єри. Отже, що менше ми слухаємо те, що він говорить, то більше часу в нас буде для продуктивніших думок", - сказав глава МЗС України.