Події

12:20 19.07.2023

У Києві на місяць закриють фунікулер

1 хв читати
У Києві на місяць закриють фунікулер

Київський фунікулер буде закрито на щорічний плановий ремонт із 20 липня до 22 серпня поточного року, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в середу.

"Фахівці відремонтують машинний, компресорний та теристорний зали; проведуть скорочення троса; обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною; виконають поточний ремонт вагонів фунікулера. Після всіх робіт проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням", - ідеться в повідомленні.

Теги: #ремонт #київ #фунікулер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 19.07.2023
У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

19:58 18.07.2023
Братислава передасть Києву 25 автобусів і допоможе з реабілітаційним центром для військових - мер

Братислава передасть Києву 25 автобусів і допоможе з реабілітаційним центром для військових - мер

16:27 17.07.2023
Київську лікарню швидкої допомоги перевіряють після повідомлення про мінування - Кличко

Київську лікарню швидкої допомоги перевіряють після повідомлення про мінування - Кличко

16:22 17.07.2023
У Києві встановлять сонячні електростанції для енергопостачання кількох медзакладів - Кличко

У Києві встановлять сонячні електростанції для енергопостачання кількох медзакладів - Кличко

08:54 17.07.2023
У Печерському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, поранено співробітника охоронної фірми

У Печерському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, поранено співробітника охоронної фірми

12:19 15.07.2023
"Укренерго" провело унікальний ремонт, що забезпечив безперебійне живлення мільйонів споживачів

"Укренерго" провело унікальний ремонт, що забезпечив безперебійне живлення мільйонів споживачів

19:23 13.07.2023
Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту

Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту

16:32 13.07.2023
На облаштування безпечних умов в укриттях у київських навчальних закладах спрямують 61 млн грн - Київрада

На облаштування безпечних умов в укриттях у київських навчальних закладах спрямують 61 млн грн - Київрада

12:35 13.07.2023
Київ виділить на безпеку й оборону столиці понад 1,1 млрд грн у 2023 році - Кличко

Київ виділить на безпеку й оборону столиці понад 1,1 млрд грн у 2023 році - Кличко

09:46 13.07.2023
Посли США та Великої Британії вдячні українській ППО за захист Києва минулої ночі

Посли США та Великої Британії вдячні українській ППО за захист Києва минулої ночі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ свідомо завдає ударів по інфраструктурі зернової ініціативи

Новий маршрут експорту української с/г продукції має пролягати через територіальні води Болгарії та Румунії - посол України в Туреччині

ППО України знищила 13 "Калібрів", одну Х-59 та 23 БПЛА

ЗС України за добу знищили 470 окупантів

У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

ОСТАННЄ

Зеленський: РФ свідомо завдає ударів по інфраструктурі зернової ініціативи

ТЧХУ продовжує допомагати постраждалим від підтоплення в Херсонській області

Дощі з грозами очікуються майже по всій Україні в четвер і в ніч на п'ятницю

Прем'єр Ірландії відвідав Бучу

Єрмак: Російський терор Одеси спрямований на створення голоду в країнах Глобального Півдня і кризи біженців для Заходу

Іспанія відправить в Україну 4 танки Leopard, нову партію озброєння і боєприпасів - ЗМІ

Зеленський підписав закон про запровадження випробувального терміну до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

Нічні повітряні атаки РФ призвели до відключення ЛЕП у Миколаївській та Одеській областях - Міненерго

СБУ затримала навідницю, яка готувала удари РФ по Миколаївщині

Новий маршрут експорту української с/г продукції має пролягати через територіальні води Болгарії та Румунії - посол України в Туреччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА