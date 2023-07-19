У Києві на місяць закриють фунікулер

Київський фунікулер буде закрито на щорічний плановий ремонт із 20 липня до 22 серпня поточного року, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в середу.

"Фахівці відремонтують машинний, компресорний та теристорний зали; проведуть скорочення троса; обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною; виконають поточний ремонт вагонів фунікулера. Після всіх робіт проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням", - ідеться в повідомленні.