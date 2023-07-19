Унаслідок атаки РФ на Одещині поранено 12 осіб

Щонайменше 12 мирних жителів Одещини, зокрема 9-річна дитина, й один житель Херсона постраждали під час атаки ракет і ударних безпілотних літальних апаратів, випущених російськими окупантами в ніч на середу.

Як повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці, троє цивільних постраждали в Одесі внаслідок ракетного удару окупантів по місту, шестеро - від вибухових хвиль під час збиття ракет і безпілотників, ще троє - в інших населених пунктах Одещини, де через влучання і падіння уламків розпочалися пожежі.

"Унаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів. У Херсоні ворог поцілив "Шахедами" в палац культури та понівечив гуртожиток. Одна цивільна особа травмована", - йдеться у зведенні.

За даними ОК "Південь", сили протиповітряної оборони знищили 12 із 12 випущених по Одеській області ракет "Калібр". Також протягом ночі окупанти вдарили по Одеській області ракетами "Онікс", Х-59 та Х-22 й одночасно запустили по південних областях дрони Shahed-136.

"Х-59 була збита на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовано. "Онікси" та Х-22 ворог спрямував на портову та критичну інфраструктуру. Влучив у зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, усі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складські приміщення в різних локаціях - із тютюном і феєрверками. Триває ліквідація пожежі площею понад 3 тис. кв. м.

Вісім дронів типу Shahed-136 збито в небі над Одещиною, ще два над Миколаївщиною. Унаслідок повітряних боїв і падіння уламків загорілися і пошкоджені об'єкти рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних осіб.