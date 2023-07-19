Події

09:30 19.07.2023

ППО України знищила 13 "Калібрів", одну Х-59 та 23 БПЛА

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ППО України знищила 13 "Калібрів", одну Х-59 та 23 БПЛА

Українська протиповітряна оборона знищила 13 "Калібрів", одну Х-59 та 23 ударні дрони, які атакували вночі територію України, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"За результатами бойової роботи протиповітряна оборона Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України знищили 37 повітряних цілей: 13 крилатих ракет "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 23 ударні БПЛА Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, протягом кількох хвиль атак противник застосував 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" і фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря.

Також вісім крилатих ракет Х-22 із літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря і шість крилатих ракет "Онікс" із берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим).

Крім того, одну керовану авіаційну ракету Х-59 з винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря і 32 ударні БПЛА типу Shahed-136/131 із полігону Чауда (Крим) і Приморсько-Ахтарськ (Ростовська обл.).

Наголошується, що противник атакував переважно об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти в Одеській області.

"Удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації", - зазначили в Повітряних силах.

Своєю чергою за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об'єктах, місцях зосередження техніки та особовому складу російських окупантів.

Теги: #знищення #ппо #цілі

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