Сили оборони вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки на бахмутському напрямку
На бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії на півночі і півдні від міста Бахмут, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.
"Під час ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки", - цитує речника Military Media Center.
Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Водночас противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат.