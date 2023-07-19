Сили оборони вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки на бахмутському напрямку

На бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії на півночі і півдні від міста Бахмут, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"Під час ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки", - цитує речника Military Media Center.

Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат.