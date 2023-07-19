Температурні рекорди побито в охоплених спекою Франції та Італії

Температура повітря на півдні Франції у вівторок піднялася до найвищого за всю історію спостережень рівня, повідомляє французька метеорологічна служба.

Так, у департаменті Ар'єж повітря вперше за історію метеоспостережень прогрілося до 40,6 градуса за Цельсієм. Рекордну температуру зафіксовано і в Рено на Корсиці - 38,3 градуса за Цельсієм.

В Італії також реєструють рекорди. У Римі у вівторок побито встановлений у червні минулого року рекорд у 40,7 градуса за Цельсієм. Так, температура повітря досягла 41,8 градуса за Цельсієм.

Згідно з європейськими ЗМІ, в Каталонії також встановлено температурний рекорд. Температура повітря піднялася вище 45 градусів за Цельсієм. Попереднім рекордом вважався показник у 43,8 градуса за Цельсієм, його зареєстрували в червні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що у Всесвітній метеорологічній організації (ВМО) у вівторок попередили, що температура понад 40 градусів за Цельсієм протримається в багатьох регіонах світу протягом кількох днів.

"Температура в Північній Америці, Азії та в північній Африці, а також у Середземномор'ї буде вищою за 40 градусів за Цельсієм тривалу кількість днів цього тижня", - йдеться у звіті ВМО.