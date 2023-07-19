Події

08:07 19.07.2023

Унаслідок нічних ворожих атак із БПЛА на Київщині немає влучень і постраждалих

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Унаслідок нічних ворожих атак із БПЛА на Київщині немає влучень і постраждалих

У Київській області внаслідок нічних атак російських окупантів із БПЛА постраждалих і руйнувань не зафіксовано, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні вночі ворог укотре атакував Київщину ударними БПЛА. Повітряна тривога оголошувалася кілька разів і тривала майже всю ніч. В області працювало ППО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучень не зафіксовано, постраждалих немає.

Також за попередньою інформацією падіння уламків немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень.

 

 

 

Теги: #атаки #обстановка #київська

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