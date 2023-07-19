Події

07:51 19.07.2023

Змінено маршрут руху поїздів на львівському напрямку у результаті ворожих обстрілів

1 хв читати
Змінено маршрут руху поїздів на львівському напрямку у результаті ворожих обстрілів

Унаслідок обстрілів російських окупантів змінено маршрут руху поїздів на львівському напрямку, повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які мали прямувати через Шепетівку", - йдеться в повідомленні.

Так, станом на поточний момент, зміна маршруту торкнеться поїздів №87 Запоріжжя - Ковель і №31 Запоріжжя - Перемишль.

У відомстві наголосили, що об'їзний маршрут означатиме затримку понад 5 годин для ковельського рейсу і близько 2 годин для перемишльського.

 

 

 

Теги: #залізниця #обстріли #львівська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:54 19.07.2023
Окупанти пізно ввечері вівторка атакували Дніпропетровську область БПЛА, його ліквідовано

Окупанти пізно ввечері вівторка атакували Дніпропетровську область БПЛА, його ліквідовано

10:44 18.07.2023
Унаслідок російських обстрілів Донеччини 3 людини загинули, 4 поранені - голова ОВА

Унаслідок російських обстрілів Донеччини 3 людини загинули, 4 поранені - голова ОВА

09:00 18.07.2023
Унаслідок негоди 57 н. п. у Львівській області повністю або частково знеструмлено

Унаслідок негоди 57 н. п. у Львівській області повністю або частково знеструмлено

08:43 18.07.2023
Двоє жителів Куп'янська постраждали в результаті ворожих обстрілів

Двоє жителів Куп'янська постраждали в результаті ворожих обстрілів

08:26 18.07.2023
Три людини загинули в результаті обстрілів окупантами Донеччини

Три людини загинули в результаті обстрілів окупантами Донеччини

07:56 18.07.2023
За ніч окупанти обстріляли Нікополь понад п'ять разів, над Дніпропетровщиною збили один БПЛА

За ніч окупанти обстріляли Нікополь понад п'ять разів, над Дніпропетровщиною збили один БПЛА

19:24 17.07.2023
Окупанти вдарили по Кіндрашівці на Харківщині, почалася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється

Окупанти вдарили по Кіндрашівці на Харківщині, почалася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється

19:22 17.07.2023
Російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, одна людина постраждала

Російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, одна людина постраждала

18:34 17.07.2023
Унаслідок обстрілу пожежної частини в Білопіллі двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 10 - Нацполіція

Унаслідок обстрілу пожежної частини в Білопіллі двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 10 - Нацполіція

18:07 17.07.2023
Окупанти в Білопіллі обстріляли пожежну частину, поранено 6 співробітників ДСНС

Окупанти в Білопіллі обстріляли пожежну частину, поранено 6 співробітників ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

РФ атакувала Україну шістьма "Калібрами" і 35-ма "Шахедами-136", ППО ліквідувала всі ракети і 31 дрон

Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

Резніков: "Рамштайн-14" продемонстрував непохитну підтримку України

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Сумську область із мінометів та артилерії, є пошкодження

За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень між ЗС України та противником

Окупанти використовують порт у Скадовську для вивезення зерна з України у свої порти

У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

РФ атакувала Україну шістьма "Калібрами" і 35-ма "Шахедами-136", ППО ліквідувала всі ракети і 31 дрон

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВИБУХИ, А В НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ЗНОВУ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ І КАРТА

19 липня: Яке сьогодні свято

Екс-керівнику комунального підприємства оголосили про підозру за збитки на реконструкцію Поштової площі

Глава МЗС Фінляндії відреагувала на вихід РФ із "зернової угоди"

Окупанти обстріляли Покровський район, 5 поранених, серед них двоє дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА