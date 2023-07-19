Змінено маршрут руху поїздів на львівському напрямку у результаті ворожих обстрілів

Унаслідок обстрілів російських окупантів змінено маршрут руху поїздів на львівському напрямку, повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які мали прямувати через Шепетівку", - йдеться в повідомленні.

Так, станом на поточний момент, зміна маршруту торкнеться поїздів №87 Запоріжжя - Ковель і №31 Запоріжжя - Перемишль.

У відомстві наголосили, що об'їзний маршрут означатиме затримку понад 5 годин для ковельського рейсу і близько 2 годин для перемишльського.