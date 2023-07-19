Події

07:21 19.07.2023

Окупанти використовують порт у Скадовську для вивезення зерна з України у свої порти

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Окупанти використовують порт у Скадовську для вивезення зерна з України у свої порти

Російські окупанти в Скадовську Херсонської області використовують порт для вивезення зерна з України у свої порти, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України", - ідеться в повідомленні.

Так, у тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області російські окупанти з 10 липня активізували використання порту для вивезення зерна врожаю 2023 року у свої порти.

 

 

 

Теги: #генштаб #мародерство #херсонська_область

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