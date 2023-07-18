Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

Президент України Володимир Зеленський закликав домогтися того, щоб жоден компонент "з вільного світу" не міг бути використаний у російській зброї.

"Кожен факт використання компонентів із країн вільного світу для виробництва зброї російських терористів, у тому числі ракет та "Шахедів", кожен такий факт буде нашим аргументом, що існуючих санкцій тиску проти Росії недостатньо", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Світ повинен настільки обмежити торговельні відносини з державою та терористами, щоб жоден компонент із вільного світу не можна було використати для терору", - сказав він.