Події

23:33 18.07.2023

Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

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Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

Президент України Володимир Зеленський закликав домогтися того, щоб жоден компонент "з вільного світу" не міг бути використаний у російській зброї.

"Кожен факт використання компонентів із країн вільного світу для виробництва зброї російських терористів, у тому числі ракет та "Шахедів", кожен такий факт буде нашим аргументом, що існуючих санкцій тиску проти Росії недостатньо", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Світ повинен настільки обмежити торговельні відносини з державою та терористами, щоб жоден компонент із вільного світу не можна було використати для терору", - сказав він.

Теги: #україна #світ #зеленський #вільний

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