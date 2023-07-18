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20:11 18.07.2023

Зеленський: Путін - садист, готовий убити всіх, хто не згоден з його ідеологією

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Зеленський: Путін - садист, готовий убити всіх, хто не згоден з його ідеологією

Президент України Володимир Зеленський назвав Володимира Путіна "садистом", який готовий убити всіх, хто не згоден з його фашистською ідеологією.

"Він вирішив усіх нас убити. Розумієте? Він вирішив убити всіх, хто не згоден з абсолютно фашистською ідеологією президента Путіна. З його ідеологією", - сказав він в інтерв'ю африканським журналістам, опублікованому у вівторок.

"Він розуміє тільки силу. Він розуміє, поки в нього є та чи інша зброя, поки в нього є багатомільйонне населення, готове йти і воювати просто, щоб забрати в людей життя і право... І він тому такий сміливий", - сказав Зеленський.

"Дуже сміливий, коли в тебе є мільйони людей, яких можна кидати. А коли є мільйони людей, яких потрібно зберегти, ти по-іншому ставишся до війни", - додав він.

За словами Зеленського, "коли він підійшов до Києва і запропонував свої ультиматуми, ми сказали, що ультиматумами не треба тут говорити. Коли він замовляв убивство моє, мого оточення і моєї родини, ми говорили, що цей ультиматум теж не пройде. І кілька було таких позицій. Коли він не зміг убити нас, не зміг захопити Київ, він послабив ультиматуми".

"Усі були готові сприймати, що закінчення війни має бути, так, за поваги до нашого суверенітету, але все одно може бути у форматі дипломатії", - зазначив він.

"І тоді ми увійшли в Бучу, і виявили масові поховання. Просто люди із зав'язаними руками, ногами, насильницькі смерті, замучені, масові могили. Ну хто готовий говорити з цим маніяком?", - сказав Зеленський.

За його словами, "тоді ми сказали, що настане час, і війна однаково закінчиться дипломатично, але з цією людиною говорити... ну, вибачте, у нього по лікоть руки в крові".

Зеленський сказав, що останнім часом усе менше лідерів говорять про можливий діалог. "Тому що все менше і менше людей вірять у те, що він президент. І все більше зізнається в тому, що він просто садист", - сказав він.

"Подивіться. Зернова ініціатива. Де в цьому коридорі військо? Де там постріли? Там зерно. Воно їде в Україну? Ні. Від цього залежить, чи нагодуються українці? Ні. Від цього залежить, чи буде голод у деяких ваших державах. Він фашист", - сказав Зеленський.

 

Теги: #путін #зеленський #жорстокість

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