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19:08 18.07.2023

Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті

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Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, повідомляє пресслужба глави української держави.

"Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та дії сил оборони з метою деокупації українських територій. Сторони також підбили підсумки саміту НАТО, який відбувся минулого тижня у Вільнюсі", - ідеться в повідомленні, опублікованому у вівторок.

Зі свого боку Єрмак високо оцінив узгодження на полях саміту альянсу спільної декларації про підтримку України, підтриманої державами G7 і дев'ятьма іншими країнами. В цьому документі передбачено безпекові зобов'язання щодо України.

"Андрій Єрмак і Джейк Салліван обмінялися думками стосовно початку переговорів про укладення в межах цієї декларації двосторонніх меморандумів про взаєморозуміння стосовно зобов'язань щодо України", - зазначається в повідомленні.

Також очільник ОП поінформував радника президента США про перебіг підготовки до нової зустрічі, що має продовжити консультації щодо ключових принципів миру, яка відбулася в червні в Копенгагені.

Єрмак висловив подяку США, особисто президенту Джозефу Байдену, його адміністрації, обом палатам Конгресу та всьому американському народові "за незмінно міцну підтримку України в боротьбі з російською тиранією та потужне лідерство в консолідації світу навколо прагнення нашої держави до справедливого закінчення війни".

 

Теги: #сша #ситуация #фронт

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