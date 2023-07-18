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18:10 18.07.2023

У Всесвітній метеорологічній організації прогнозують 40-градусну спеку в багатьох частинах світу протягом кількох днів

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У Всесвітній метеорологічній організації прогнозують 40-градусну спеку в багатьох частинах світу протягом кількох днів

У Всесвітній метеорологічній організації (ВМО) у вівторок попередили, що температура понад 40 градусів за Цельсієм протримається в багатьох регіонах світу протягом кількох днів.

"Температура в Північній Америці, Азії та в північній Африці, а також у Середземномор'ї буде вищою за 40 градусів за Цельсієм тривалу кількість днів цього тижня", - наводять західні ЗМІ витяги з заяви ВМО.

"І хоча основна увага зосереджена на максимальних денних температурах, нічні температури становлять найбільші ризики для здоров'я людей", - наголошується в ній.

Тим часом у більшості європейських країн жителі у вівторок зіткнулися з аномально спекотною погодою. Італійські служби охорони здоров'я попередили про підвищену небезпеку через погоду в десятках міст країни. Найвища температура в країні - на Сардинії та Сицилії, у низці районів – вище за 45 градусів за Цельсієм.

Італійські ЗМІ зазначають, що у вівторок в Італії зафіксовано найвищий за рік рівень споживання електроенергії, що пов'язано, зокрема, з використанням кондиціонерів.

В Іспанії також встановилася надзвичайно спекотна погода, на північному сході країни та на Майорці готуються до рекордно високої температури повітря цього тижня. Жителів попереджають про ризик лісових пожеж.

У низці європейських країн, зокрема в Греції та Швейцарії, вже вирують природні пожежі, які швидко поширюються саме через суху погоду.

У десяти департаментах Франції у вівторок оголошено помаранчевий рівень небезпеки через спеку. На Корсиці температура піднялася вище 41 градуса за Цельсієм, у більшості комун Східних Піренеїв стовпчик термометра не опускається нижче 40 градусів за Цельсієм.

Жителі деяких американських штатів продовжують боротися зі спекотною погодою, у столиці штату Аризона, Фініксі, у вівторок, як очікується, знову поб'ють температурний рекорд - вище 43,4 градуса за Цельсієм. Понад тиждень у місті фіксують рекордні показники.

Теги: #метеорологи #спека

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