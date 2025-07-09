Інтерфакс-Україна
Події
12:30 09.07.2025

В Києві встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку

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В Києві встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку

У столичних парках, скверах і на центральних вулицях міста встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Наші районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень щороку готуються до літньої спеки і поступово розширюють мережу таких рамок, щоб люди мали більше можливостей освіжитися просто під час прогулянки містом. Ми прагнемо, щоб Київ був комфортним для мешканців і гостей міста навіть у спекотний період", – зазначив виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

У Департаменті наголошують, що рамки-розпилювачі виготовлені власними силами комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста. Цього року рамки встановлять на 31 локації. З детальним переліком можна ознайомитися на сайті КМДА.

Теги: #київ #спека #кмда

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