Вихідні в Україні будуть теплими і без опадів, лише на Лівобережжі місцями короткочасний дощ

Короткочасний дощ і гроза очікуються місцями на Лівобережжі в суботу, 12 липня, вдень і в західних областях України, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 12-17°, вдень 22-27°; у південно-східній частині вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-38°; на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°.

У Києві у суботу без опадів, температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 12 липня була 35,1° в 1922р., найнижча 9,4° в 1904р.

У неділю, 13 липня, на Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у південно-східній частині вночі 16-21°, вдень 29-34°, у Донецьцкій та Луганській областях сильна спека 35-38°.

У Києві у неділю, 13 липня, без опадів, температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.