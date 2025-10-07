Інтерфакс-Україна
Події
13:43 07.10.2025

Метеорологи підвищили рівень небезпеки погодних умов на півдні Одещині до помаранчевого

Фото: МВС

Укргідрометцентр попереджає про те, що 8-9 жовтня в Одеський області очікуються значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с, оголошений I (жовтий) рівень небезпечності.

Також повідомляється, що у середу, 8 жовтня вранці та вдень на півдні Одещини сильні дощі, оголошений II (помаранчевий) рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Як повідомлялось, 1 жовтня потужна злива в Одесі та Одеському районі призвела до загибелі 10 людей, серед яких - одна дитина, понад 380 людей було врятовано, підтоплено близько 90 будинків.

