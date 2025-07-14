На заході України у вівторок місцями дощі з грозами, на сході та півдні – спека, 34-37°С

У вівторок, 15 липня, у західних областях України місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 15-20°С, вдень 25-30°С; на решті території вночі 18-23°С, вдень 29-34°С, на півдні країни місцями сильна спека 35-37°С.

У Києві 15 липня сухо, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 18-20°С, вдень 28-30°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 15 липня найвища температура вдень була 34,2 в 2024р., найнижча вночі 9,5 в 1905р.

У середу, 16 липня, вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°С, на півдні та сході 18-23°С; вдень у західних областях 21-26°С, у північних 25-30°С, на решті території 29-34°С, у південній частині місцями сильна спека 35-37°С.

У Києві 16 липня, як і у попередній день, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°С, вдень 28-30°С.