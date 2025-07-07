Інтерфакс-Україна
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13:36 07.07.2025

Сильна спека очікується в найближчі дні в Україні, місцями пройдуть дощі, подекуди з градом та шквалами

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Сильна спека очікується в найближчі дні в Україні, місцями пройдуть дощі, подекуди з градом та шквалами

Короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с очікуються в західних областях України у вівторок, 8 липня, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі там становитиме 15-20° (в Карпатах 12-17°), вдень 26-31°.

На решті території в цей день без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Київській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-22°, вдень сильна спека 35-39°, у північних та Вінницькій областях 29-34°. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві у вівторок, 8 липня, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 31-33°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура 8 липня була зафіксована на позначці 35,0° в 1999р., найнижча вночі – на позначці 8,3° вище ноля в 1887 та 1912 роках.

У середу, 9 липня, в західних, Житомирській та Вінницькій областях помірні, місцями значні дощі, грози, вдень подекуди град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20° (в Карпатах 12-17°), вдень 21-26°, на Закарпатті та Прикарпатті 17-22°.

На решті території в цей день без опадів, лише у Київській, Чернігівській та Черкаській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-39°, у Київській, Чернігівській та Сумській областях 29-34°.

Вітер південно-східний, південний (у західних областях з переходом на західний), 7-12 м/с.

У Києві у середу, 9 липня, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с. Температура вночі 22-24°, вдень 31-33°.

Теги: #погода #спека #укргідрометцентр

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