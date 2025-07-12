У неділю на заході України 21-26°, на Донеччині та Луганщині сильна спека 35-38°

У неділю, 13 липня, вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни - північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у південно-східній частині вночі 20-25°, вдень 29-34°, на Донеччині та Луганщині сильна спека 35-38°; на заході країни вночі 9-14°, вдень 21-26°.

У Києві 13 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 липня найвища температура вдень була 35,4 в 2024р., найнижча вночі 8,2 в 1904р.

У понеділок, 14 липня, вночі у східних областях та на крайньому заході України, вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни - північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°; у південній та південно-східній частинах країни вночі 18-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-38°.

У Києві 14 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 29-31°.