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17:49 18.07.2023

Кулеба на дебатах ГА ООН закликав спільно вимагати від РФ негайно надати список вивезених з України дітей

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Кулеба на дебатах ГА ООН закликав спільно вимагати від РФ негайно надати список вивезених з України дітей

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо України зачитав уривки зі щоденників трьох українських дітей і закликав спільно вимагати від Росії негайно надати список вивезених з України дітей, а також забезпечити доступ до них представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій.

"Шановні делегати, російське повномасштабне вторгнення позбавило нормального життя всі 7,5 млн українських дітей. Близько двох третин із них стали внутрішніми переселенцями або виїхали за межі України. РФ убила щонайменше 494 українські дитини та поранила ще 1052. Щонайменше 379 дітей зникли безвісти під час бойових дій. Просто зараз Росія продовжує масове викрадення і депортацію українських дітей", - заявив міністр під час виступу.

Він зазначив, що на сьогодні щонайменше 19 474 дитини незаконно депортовані, з них 4 390 є сиротами або позбавлені батьківського піклування, і лише 383 дитини повернулися й возз'єдналися зі своїми сім'ями, а десятки тисяч усе ще чекають на допомогу.

"Ми вітаємо рішення генерального секретаря ООН внести до додатка його доповіді про дітей та збройний конфлікт згадку про російські збройні сили та пов'язані з ними збройні формування через серйозні злочини, які вони скоїли проти дітей в Україні. Ми маємо спільно вимагати від РФ негайно надати список дітей, вивезених з України в Росію, а також надати доступ до цих дітей представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій", - закликав глава МЗС.

Кулеба знову наголосив, що Росія має звільнити українських дітей і повернути їх у їхні сім'ї.

"Я закликаю всі країни-члени ООН чинити максимальний тиск на Росію в межах своїх національних можливостей. Ми можемо змусити Росію припинити порушення щодо дітей і безпечно повернути їх, якщо вимагатимемо цього всі разом, єдиним голосом", - заявив міністр.

Також очільник відомства зачитав уривки зі справжніх воєнних щоденників трьох українських дітей, які пережили окупацію та страждання. Зокрема, 8-річного Єгора Кравцова, котрий писав щоденник у березні 2022 року в Маріуполі, 13-річної Віолетти Горбачової, яка провела 4 місяці в окупованій Новій Каховці, та Аріни Первуніної, якій було 11 років на момент початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона була змушена ховатися в підвалі в окупованому селі.

"Аріна передала мені цей щоденник і дозволила зачитати вам ці приватні записи. Тепер ви знаєте і відчуваєте, що українці переживають уже майже півтора року повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому в цих і мільйонів інших українських дітей вкрадене дитинство? Тому що в Путіна імперська пухлина в голові? Тому що Росія не зважає на страждання дітей заради досягнення своїх хворих політичних цілей? Я впевнений, що багато з вас у цій залі мають дітей. Ви ніколи не хотіли б, щоб вони пережили таке пекло. Жодна дитина у світі не заслуговує на таке. Жодна політична мета не може виправдати цього варварства", - сказав Кулеба.

Теги: #оон #діти #кулеба

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