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17:46 18.07.2023

У вересні в Гаазі Core Group обговорить ідею "інтернаціонального" трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України - Смирнов

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У вересні в Гаазі Core Group обговорить ідею "інтернаціонального" трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України - Смирнов

Core Group зі створення Міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України збереться у вересні в Гаазі й обговорить можливість створення "інтернаціонального суду".

Про це повідомив на брифінгу у вівторок у Києві заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов.

"Один із компромісів, який ми розглядаємо, - можливість створення інтернаціонального трибуналу, не в Україні, не як частину української судової системи", - сказав він.

Смирнов пояснив це необхідністю знайти підтриманий усіма партнерами та Україною шлях створення трибуналу. "Один із варіантів - створення трибуналу за аналогією з Нюрнберзьким процесом. Але це може тривати роки, багато років", - сказав він.

Водночас Україна не згодна з так званою гібридною формою трибуналу, коли він проводиться за українським законодавством і визнається потім іншими країнами.

"Створення такого трибуналу, гібридного, як частини української системи потребуватиме змін до Конституції, що в правовому режимі воєнного стану неможливо. Створення "гібридного" трибуналу містить високий ризик того, що злочин агресії належатиме до рівня міждержавного конфлікту двох країн. Третя важлива історія, головна. Нам не потрібне рішення трибуналу іменем України, нам потрібне рішення трибуналу іменем цивілізованого світу", - сказав Смирнов.

Створення інтернаціонального трибуналу, зазначив він, може бути потім підтримане Генасамблеєю ООН. "Тобто, не створювати трибунал рішенням Генасамблеї ООН, а підтримати його створення в міжнародній авторитетній юрисдикції", - сказав Смирнов.

За словами спеціального посла Міністерства закордонних справ Антона Кориневича, такий трибунал "передбачає залучення міжнародних прокурорів, слідчих, міжнародних суддів із громадянством іншим, ніж у держави - жертви конфлікту".

Смирнов не назвав цю юрисдикцію, де може бути створено такий трибунал, зазначивши лише, що "ця країна точно представлена в Core Group" і "бекграунд її - хранитель міжнародних правил".

Теги: #суд #трибунал #гаага

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