Події

14:23 18.07.2023

Кулеба на Радбезі ООН закликав змусити РФ повернутися до "зернової ініціативи" і припинити "голодні ігри"

2 хв читати
Кулеба на Радбезі ООН закликав змусити РФ повернутися до "зернової ініціативи" і припинити "голодні ігри"

Знищуючи "зернову ініціативу", Росія шантажує увесь світ - цей шантаж впливає на життя українців та ще десятків мільйонів людей у всьому світі, передусім в Африці та Азії, які стикаються із загрозою зростання цін на продовольство та голоду, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія вбила "зернову угоду". Негайним результатом стане зростання цін на продовольство у світі. Це завдасть шкоди найбільш вразливим країнам, переважно в Африці та Азії. Росія має припинити грати в "голодні ігри", - заявив він у Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН.

Кулеба закликав усі держави-члени ООН твердо вимагати від Росії відновлення участі в угоді та припинення "голодних ігор". Міністр наголосив, що РФ має "тримати політику подалі від глобальної продовольчої безпеки".

Також глава МЗС окремо привернув увагу Радбезу ООН до загрози окупації Росією Запорізької АЕС.

"Офіційно повторюю: Україна ніколи не мала і не може мати жодних намірів спричинити інциденти на АЕС у своїй власній країні. Єдина сила, яка здатна і має мотиви спричинити будь-який інцидент на ЗАЕС - це Росія. Діючи разом і викриваючи російську брехню зараз, ми здатні перешкодити реалізації їхніх зловмисних планів", - заявив очільник МЗС.

У роковини збиття Росією пасажирського літака рейсу MH17 міністр нагадав, що цей злочин є яскравим прикладом російської брехні та зловживання її незаконною присутністю в Раді Безпеки ООН.

"Замість того, щоб визнати провину і співпрацювати зі слідством, Росія вирішила просувати теорії змови, щоб ввести громадськість в оману. У 2015 році Росія безсоромно скористалася правом вето в ООН, щоб перешкодити створенню відповідного міжнародного трибуналу", - нагадав він.

Теги: #зерно #оон #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 18.07.2023
На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

12:47 18.07.2023
У графіку Путіна поки що немає контактів з Ердоганом щодо "зернової ініціативи" - Пєсков

У графіку Путіна поки що немає контактів з Ердоганом щодо "зернової ініціативи" - Пєсков

12:05 18.07.2023
Війна в Україні забрала життя 9,29 тис. цивільних, ще 16,38 тис. поранено - ООН

Війна в Україні забрала життя 9,29 тис. цивільних, ще 16,38 тис. поранено - ООН

09:40 18.07.2023
США не розглядають варіанта перевезення українського зерна морем із військовим супроводом

США не розглядають варіанта перевезення українського зерна морем із військовим супроводом

00:00 18.07.2023
Зеленський домовився з Гутеррішем про роботу з відновлення постачання продовольства Чорним морем

Зеленський домовився з Гутеррішем про роботу з відновлення постачання продовольства Чорним морем

23:39 17.07.2023
Зеленський пропонує продовжити роботу зернової ініціативи у тристоронньому форматі – Україна, Туреччина та ООН

Зеленський пропонує продовжити роботу зернової ініціативи у тристоронньому форматі – Україна, Туреччина та ООН

21:15 17.07.2023
Кулеба обговорив із главою МЗС Ліхтенштейну наступні кроки після виходу РФ із "Зернової ініціативи"

Кулеба обговорив із главою МЗС Ліхтенштейну наступні кроки після виходу РФ із "Зернової ініціативи"

20:36 17.07.2023
Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації з партнерами через вихід РФ із "зернової угоди"

Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації з партнерами через вихід РФ із "зернової угоди"

20:30 17.07.2023
Кулеба: Один зламаний російський міст означає менше зламаних українських життів

Кулеба: Один зламаний російський міст означає менше зламаних українських життів

17:52 17.07.2023
Подоляк пропонує створити військові патрулі для охорони "зернового коридору", а не благати агресора

Подоляк пропонує створити військові патрулі для охорони "зернового коридору", а не благати агресора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВАКС відмовився відсторонити голову Тернопільської облради, затриманого за хабар - ЦПК

ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у справі "Росія проти України" - Мін'юст

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області зросла до трьох - мер

Унаслідок російських обстрілів Донеччини 3 людини загинули, 4 поранені - голова ОВА

За ніч знищено 38 повітряних цілей: 6 "Калібрів", 31 ворожий Shahed й один розвідувальний БПЛА - ПС

ОСТАННЄ

ВАКС відмовився відсторонити голову Тернопільської облради, затриманого за хабар - ЦПК

СБУ повідомила про нову підозру ексдиректору Russia Today, який закликав убивати українських дітей

У Південну Корею вперше за десятиліття зайшла атомна субмарина США

ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у справі "Росія проти України" - Мін'юст

ДБР повідомило про підозру організатору масштабного наркотрафіку до Київського СІЗО

Сили оборони мають перевагу в боях за Старомайорське на Донеччині - Шершень

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області зросла до трьох - мер

Унаслідок російських обстрілів Донеччини 3 людини загинули, 4 поранені - голова ОВА

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн

Удар по мосту через Керченську протоку вплине на російську логістику на півдні України - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА