Кулеба на Радбезі ООН закликав змусити РФ повернутися до "зернової ініціативи" і припинити "голодні ігри"

Знищуючи "зернову ініціативу", Росія шантажує увесь світ - цей шантаж впливає на життя українців та ще десятків мільйонів людей у всьому світі, передусім в Африці та Азії, які стикаються із загрозою зростання цін на продовольство та голоду, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія вбила "зернову угоду". Негайним результатом стане зростання цін на продовольство у світі. Це завдасть шкоди найбільш вразливим країнам, переважно в Африці та Азії. Росія має припинити грати в "голодні ігри", - заявив він у Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН.

Кулеба закликав усі держави-члени ООН твердо вимагати від Росії відновлення участі в угоді та припинення "голодних ігор". Міністр наголосив, що РФ має "тримати політику подалі від глобальної продовольчої безпеки".

Також глава МЗС окремо привернув увагу Радбезу ООН до загрози окупації Росією Запорізької АЕС.

"Офіційно повторюю: Україна ніколи не мала і не може мати жодних намірів спричинити інциденти на АЕС у своїй власній країні. Єдина сила, яка здатна і має мотиви спричинити будь-який інцидент на ЗАЕС - це Росія. Діючи разом і викриваючи російську брехню зараз, ми здатні перешкодити реалізації їхніх зловмисних планів", - заявив очільник МЗС.

У роковини збиття Росією пасажирського літака рейсу MH17 міністр нагадав, що цей злочин є яскравим прикладом російської брехні та зловживання її незаконною присутністю в Раді Безпеки ООН.

"Замість того, щоб визнати провину і співпрацювати зі слідством, Росія вирішила просувати теорії змови, щоб ввести громадськість в оману. У 2015 році Росія безсоромно скористалася правом вето в ООН, щоб перешкодити створенню відповідного міжнародного трибуналу", - нагадав він.