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12:59 18.07.2023

ВАКС відмовився відсторонити голову Тернопільської облради, затриманого за хабар - ЦПК

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ВАКС відмовився відсторонити голову Тернопільської облради, затриманого за хабар - ЦПК

Вищий антикорупційний суд України відмовився відсторонити від посади голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, повідомляє Центр протидії корупції.

"Суддя ВАКС Ярослав Шкодін не задовольнив клопотання прокурора САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ІФ-У) про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначено, що в коментарі "Суспільному" прокурор САП пояснив, що "клопотав про відсторонення Головка, щоб запобігти ризикам незаконного впливу на свідків, які пов'язані з виконанням адміністративних повноважень". Однак суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання, тож голова облради може повернутися на своє робоче місце.

"Незабаром дізнаємося, чи буде САП подавати апеляцію на це рішення", - зазначено в повідомленні.

У ЦПК нагадують, що Головка і двох заступників голови обласної адміністрації викрили на хабарі в 2,4 млн грн. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років, із конфіскацією майна.

Голові Тернопільської облради було обрано запобіжний захід у вигляді арешту із заставою у 805 тис. грн. За нього було внесено заставу, і він вийшов із СІЗО.

 

Теги: #головко #тернопільська_область #вакс

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