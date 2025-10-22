Засудженого за хабарництво ексголову Тернопільської облради Головка визнано винним ще й у недостовірному декларуванні

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним в декларуванні недостовірних відомостей колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка, вже засудженого до 9 років позбавлення волі за хабарництво.

"22 жовтня 2025 року ВАКС оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради, обвинуваченому в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України "Про запобігання корупції"", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі в середу.

Відповідно до вироку суду, колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, та призначено покарання у виді 68 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком один рік.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

В САП нагадують, що в межах досудового розслідування встановлено, що обвинувачений у деклараціях за 2022–2023 роки не відобразив відомості про квартиру площею 201,9 кв. м, що належала його матері, проте яку він використовував разом із членами сім’ї. Крім того, у декларацію за 2022 рік особа не внесла інформацію про грошові кошти на банківському рахунку, а також про нежитлові приміщення, а саме паркувальне місце, автомийку та кладову, які належать членам його сім’ї.

Загальна сума незадекларованого майна за 2022 рік становить 2,2 млн грн, за 2023 рік – понад 2 млн грн.

Вироком ВАКС від 18 червня 2025 року колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винним у проханні надати та одержанні понад 600 тис. грн неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера та засуджено до 9 років позбавлення волі.

У повідомленні САП не вказується ім’я ексчиновника, йдеться про Михайла Головка.