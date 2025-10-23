На Полтавщині депутата міськради підозрюють у недостовірному декларуванні на суму понад 200 млн грн

Правоохронці повідомили депутату Полтавської міської ради про підозру у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, під час подання декларацій за 2022–2024 роки депутат приховав наявні у нього і його близьких родичів віртуальні активи і правочини з ними на суму понад 200 млн грн. У 2025 році він подав уточнені документи, у яких частково задекларував нематеріальні активи та транзакції з ними, проте подані дані також не були достовірними", - вказується у повідомленні.

Викриття провели прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України та співробітниками Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

