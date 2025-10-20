Інтерфакс-Україна
Події
15:53 20.10.2025

Голова облради і нардепка підозрюються у недекларуванні понад 8 млн грн - НАБУ

1 хв читати
Голова облради і нардепка підозрюються у недекларуванні понад 8 млн грн - НАБУ

Антикорупційні органи оголосили підозру голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації, повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"За даними слідства, посадовець та нардепка у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 рр. не задекларували майна на суму понад 8 млн грн", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

У повідомленні не називається ім’я фігурантів. За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію.

За матеріалами НАБУ, прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн для їх стягнення на користь держави

Слідчі встановили, що голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 рр. придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Теги: #недостовірне_декларування #підозра #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 20.10.2025
В СБУ підтвердили проведення обшуків у родичів детектива НАБУ

В СБУ підтвердили проведення обшуків у родичів детектива НАБУ

11:46 20.10.2025
Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

11:22 20.10.2025
Повідомлено про підозру митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України

Повідомлено про підозру митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України

19:01 16.10.2025
НАБУ повідомило чинному нардепу про підозру у відмиванні понад 9 млн грн

НАБУ повідомило чинному нардепу про підозру у відмиванні понад 9 млн грн

16:24 14.10.2025
Експосадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру в 1,1 млн грн незаконних виплат

Експосадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру в 1,1 млн грн незаконних виплат

12:26 10.10.2025
У Києві працівниця банку переказала собі щонайменше 500 тис. грн з рахунків померлих клієнтів

У Києві працівниця банку переказала собі щонайменше 500 тис. грн з рахунків померлих клієнтів

11:44 10.10.2025
Відшкодовано 215 млн грн у справі "бек-офісу" на УЗ - САП

Відшкодовано 215 млн грн у справі "бек-офісу" на УЗ - САП

22:20 09.10.2025
НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генпрокурора

НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генпрокурора

19:35 08.10.2025
Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

13:26 08.10.2025
Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

ОСТАННЄ

ЗС РФ розширили контроль у центральній частині Куп'янська — оновлення DeepState

Середні темпи просування ворога минулого тижня не змінилися, але суттєво зросла "сіра зона" - DeepState

Відзнаку імені О’Хейген Українського жіночого конгресу цьогоріч отримає військова з найтеплішим позивним

Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня – ЗМІ

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Помер лідер групи Green Grey Андрій Яценко, відомий під псевдо "Дизель" - соцмережі

На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

Рада ЄС звернулася до Єврокомісії запропонувати подальші заходи для підтримки енергобезпеки України

У ЄС мають намір після ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ розпочати розроблення 20-го

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА