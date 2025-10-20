Голова облради і нардепка підозрюються у недекларуванні понад 8 млн грн - НАБУ

Антикорупційні органи оголосили підозру голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації, повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"За даними слідства, посадовець та нардепка у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 рр. не задекларували майна на суму понад 8 млн грн", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

У повідомленні не називається ім’я фігурантів. За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію.

За матеріалами НАБУ, прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн для їх стягнення на користь держави

Слідчі встановили, що голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 рр. придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Слідство триває.