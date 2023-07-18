Події

12:47 18.07.2023

У Південну Корею вперше за десятиліття зайшла атомна субмарина США

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Атомний підводний човен (АПЧ) США вперше за останні декілька десятків років прибув до Південної Кореї з метою продемонструвати зобов'язання Вашингтона щодо захисту цієї країни, повідомляє "Ренхап" із посиланням на Білий дім.

"Доки ми говоримо, американська ядерна субмарина заходить у порт Пусана", - заявив журналістам координатор Ради нацбезпеки США з Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл.

Такі заяви він зробив після установчого засідання ядерної консультативної групи (Nuclear Consultative Group, NCG) Південної Кореї та США, на якому Кемпбелл був співголовою.

До цього заступник глави міноборони Південної Кореї Сін Пом Чуль, коментуючи майбутню зустріч NCG, зазначив, що перше засідання NCG буде спрямоване на стримування ядерної загрози з боку КНДР. Зі свого боку президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воно стане важливою відправною точкою для створення сильного й ефективного розширеного стримування.

На саміті у квітні у Вашингтоні Юн Сок Йоль і президент США Джо Байден домовилися про створення групи NCG і про тимчасове розміщення деякої кількості ядерних засобів у Південній Кореї. Тоді лідери погодилися відправити до Південної Кореї АПЧ ВМС США.

У Пхеньяні минулого тижня, зі свого боку, заявляли, що перекидання АПЧ у регіоні може призвести до серйозного конфлікту.

Теги: #сша #субмарина #південна_корея

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