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11:52 18.07.2023

ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у справі "Росія проти України" - Мін'юст

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ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у справі "Росія проти України" - Мін'юст

Європейський суд з прав людини відмовив у задоволенні позовних вимог у повному обсязі у справі "Росія проти України" (№36958/21), повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

"Ця справа виникла на підставі заяви, поданої проти України урядом Росії 22 липня 2021 року за статтею 33 (міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини. Ця скарга Росії - єдина міждержавна скарга проти України. Вона висунута за 10 групами звинувачень", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок.

У цій скарзі країна-агресор закидала Україні нібито адміністративні практики "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеження на використання російської мови та напади на російські посольства й консульства", РФ також намагалася приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна "не закрила повітряний простір".

Окрім цього, Росія скаржилася на блокування Північно-Кримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема зобов'язати Україну відновити подачу води до тимчасово окупованого Криму та припинити "утиски" у використанні російської мови. Однак суд одразу відмовив у цьому.

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко зазначила, що ЄСПЛ 23 липня 2021 року одразу відхилив прохання про забезпечувальні заходи, чітко вказавши, що Росія не надала доказів "серйозного ризику непоправної шкоди основоположним правам людини за Європейською конвенцією".

Крім цього, Сокоренко наголосила, що всі документи, подані РФ, були російською мовою, у зв'язку з чим ЄСПЛ "неодноразово давав вказівки подати всі документи офіційними мовами його роботи, англійською або французькою, однак Росія постійно відтягувала надання належним чином підготовлених документів".

Своєю чергою заступниця міністра юстиції Ірина Мудра зазначила, що виключення РФ зі складу Ради Європи в березні 2022 року не завадило ЄСПЛ ухвалити рішення продовжити розглядати справи стосовно країни-агресора, які були в його провадженні.

"ЄСПЛ дав чіткий сигнал, що здійснювати правосуддя він продовжить", - наголосила Мудра.

"Після ретельного дослідження судом поданих державою-позивачем матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку Росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову в повному обсязі та вилучив його з реєстру справ", - підсумували у пресслужбі Мін'юсту.

Теги: #мінюст #єспл

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