Сили оборони мають перевагу в боях за Старомайорське на Донеччині - Шершень

Українські воїни продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках і мають перевагу в боях за населений пункт Старомайорське (Донецька область), повідомив представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

Під час онлайн-брифінгу у Military Media Center він поінформував, що на зазначених напрямках Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють аеророзвідку, заходи з розмінування місцевості та заходи контрбатарейної боротьби.

"У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки за течією річки Мокрі Яли - тут перевага на нашому боці", - зазначив майор.