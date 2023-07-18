Події

11:37 18.07.2023

Сили оборони мають перевагу в боях за Старомайорське на Донеччині - Шершень

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Сили оборони мають перевагу в боях за Старомайорське на Донеччині - Шершень

Українські воїни продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках і мають перевагу в боях за населений пункт Старомайорське (Донецька область), повідомив представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

Під час онлайн-брифінгу у Military Media Center він поінформував, що на зазначених напрямках Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють аеророзвідку, заходи з розмінування місцевості та заходи контрбатарейної боротьби.

"У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки за течією річки Мокрі Яли - тут перевага на нашому боці", - зазначив майор.

Теги: #війна #сили_оборони

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