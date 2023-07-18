СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила в Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисники "відмили" майже 5 млрд грн, повідомляє пресслужба СБУ.

"За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки в вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. Водночас у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів і послуг", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Із кожної транзакції в організаторів угоди був свій "відсоток", який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом чиновникам банку, зокрема співвласниці, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Зазначено, що в березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Як повідомлялося, Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію з 7 березня 2023 року Айбокс Банку, 37-го за розміром активів із 66 українських банків, у зв'язку з низкою порушень, серед яких сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру та недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.

АТ "Айбокс Банк" (раніше Агрокомбанк) засновано 1993 року. Станом на 31 січня 2023 року найбільшими акціонерами банку були Володимир Дробот (73,93%) і Альона Шевцова (24,98%).

Тоді ж Бюро економічної безпеки повідомило про спільне з СБУ викриття злочинної схеми, у якій були задіяні посадові особи Айбокс Банку, а також понад 20 підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу. Тоді заявлялося про суму не сплачених підприємствами податків близько 400 млн грн й обсяг переведених через банк коштів близько 20 млрд грн.

СБУ тоді заявила, що, за її інформацією, тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив понад 2,5 млрд грн, а загальний обіг коштів був на рівні 180 млрд грн на рік.