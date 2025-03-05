Скасовано майже пів тисячі недостовірних довідок про інвалідність, виданих посадовцями харківської МСЕК – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України анульовано 470 недостовірних медичних довідок про інвалідність чоловіків призовного віку, виданих Харківською обласною медико-соціальною експертною комісією (МСЕК).

"Наразі крім скасування підроблених медвисновків Служба безпеки спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку. Завдяки оперативному реагуванню СБУ запобігла щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн", - повідомляє СБУ.

У спецслужбі зазначають, що це стало результатом викриття співробітниками СБУ масштабної схеми для ухилянтів в обласній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) у жовтні минулого року.

Тоді підозру отримали 13 осіб, серед яких голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів.

За даними розслідування, фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам, які планували оформити бронь та регулярно отримувати державні соцвиплати. Вартість послуги становила від 2 до 5 тис. дол.

На підставі нових зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили очільнику МСЕК та ще сімом особам про підозру за чч. 2, 3 ст. 255 (створення злочинної організації та керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища); чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене злочинною організацією); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів злочинною організацією); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією) КК України.

Усі підозрювані перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом фігурантам.