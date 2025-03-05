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14:22 05.03.2025

Скасовано майже пів тисячі недостовірних довідок про інвалідність, виданих посадовцями харківської МСЕК – СБУ

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Скасовано майже пів тисячі недостовірних довідок про інвалідність, виданих посадовцями харківської МСЕК – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України анульовано 470 недостовірних медичних довідок про інвалідність чоловіків призовного віку, виданих Харківською обласною медико-соціальною експертною комісією (МСЕК).

"Наразі крім скасування підроблених медвисновків Служба безпеки спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку. Завдяки оперативному реагуванню СБУ запобігла щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн", - повідомляє СБУ.

У спецслужбі зазначають, що це стало результатом викриття співробітниками СБУ масштабної схеми для ухилянтів в обласній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) у жовтні минулого року.

Тоді підозру отримали 13 осіб, серед яких голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів.

За даними розслідування, фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам, які планували оформити бронь та регулярно отримувати державні соцвиплати. Вартість послуги становила від 2 до 5 тис. дол.

На підставі нових зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили очільнику МСЕК та ще сімом особам про підозру за чч. 2, 3 ст. 255 (створення злочинної організації та керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища); чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене злочинною організацією); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів злочинною організацією); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією) КК України.

Усі підозрювані перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом фігурантам.

Теги: #мсек #сбу

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