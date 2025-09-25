СБУ затримала на Одещині керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації на півдні України: в Одеській області затримано керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками.

"За суми від $3 тис. вони оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

В українській спецслужбі зазначають, що для виготовлення підроблених меддокументів організатор оборудки залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора.

"Задокументовано, як вони отримали "замовлення" від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби", - інформують у відомстві.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох фігурантів "на гарячому", коли їм передавали чергові хабарі за фейкові медвисновки.

Під час обшуків у затриманих виявлено чорнові записи, особові справи призовників і смартфони із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.