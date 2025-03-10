Дрони ГУР атакували НПЗ в Самарській області РФ - джерела

В ніч на 10 березня українські безпілотники здійснили чергову атаку на російський нафтопереробний комплекс, під ударом опинився Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків (Су-27, Ту-22МЗ та інших).

Як повідомляють агентству «Інтерфакс-Україна» джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони, «прильоти» по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом, їх було чутно відразу в кількох районах міста. Очевидці у місцевих пабліках повідомили про серію вибухів на НПЗ та зазначають, що на обʼєкті не встигли до кінця завершити монтаж захисних сіток, які мали б убезпечити завод від атак БПЛА.

Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК «Роснефть», його проектна потужність складає понад 8,8 мільйонів тон нафти на рік. Підприємство є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого гатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Ці літаки, зокрема, застосовуються для ракетних ударів ударів окупаційною армією рф по Україні.

Цей завод вже був атакований щонайменше двічі в березні 2024 року.