Приват, Ощад, Укрексім, Райф та ОТП стали найприбутковішими у 2024 р.

Державний ПриватБанк наростив чистий прибуток за 2024 рік на 6,3% - до 40,14 млрд грн, зберігши за собою лідерство у п’ятірці найприбутковіших банків країни, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Згідно з ними, слід за Приватом йдуть ще два державні банки – Ощадбанк і Укрексімбанк. Ощад збільшив свій чистий прибуток майже в 2,5 рази – до 14,83 млрд грн у порівнянні з Ексімом, посунувши його на третє місце з прибутком 5,56 млрд грн (+71% до минулого року).

Четверту та п'яту позиції посіли банки з іноземним капіталом: Райффайзен та ОТП. При цьому, чистий прибуток першого скоротився на 10,6% - до 4,28 млрд грн, тоді як ОТП наростив його на 10,9% - до 4,12 млрд грн.

Другу п’ятірку найприбутковіших банків 2024 очолив Креді Агріколь, який збільшив свій чистий прибуток на 46,5% - до 4,09 млрд грн. До неї також увійшли: Укрсиббанк – 4,08 млрд грн (-3,4% до показнику за 2023 рік), ПУМБ – 3,94 млрд грн (-0,3%), Сенс – 3,81 млрд грн (+33,3%). Замикає її Універсалбанк (mono), який зміг збільшити чистий прибуток торік майже вдвічі – до 3,72 млрд грн.

Згідно зі статистикою НБУ, чистий прибуток був вищим за відмітку в 1 млрд грн ще в чотирьох банків: Сітібанк – 3,34 млрд грн (-6,9%), Укргазбанк – 2,91 млрд грн (+50,4%), а також у банку "Південний" та А-Банку, які збільшили чистий прибуток у 2,2 та 2,9 рази – до 2 млрд грн та 1,36 млрд грн, відповідно.