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16:43 05.03.2025

Харківянин видурював гроші у сімей українських полонених за "допомогу із обміном" - СБУ

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Харківянин видурював гроші у сімей українських полонених за "допомогу із обміном" - СБУ
Фото: https://t.me/SBUkr/14279

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харкові місцевого жителя, під виглядом "учасника волонтерської групи", що нібито займається обміном українських полонених, видурював гроші у їх рідних.

"За різні суми він обіцяв постраждалим сім’ям повернути додому українських захисників, що перебувають у застінках рашистів або зникли безвісти під час боїв", - повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігурант створив та особисто адміністрував Телеграм-канал з "тематичною" назвою, за допомогою якого шукав потенційних жертв.

Для переконливості під час спілкування з потерпілими чоловік стверджував, що начебто має зв’язки з представниками РФ, які нібито "вирішують питання обміну".

Потерпілі перераховували кошти на банківські реквізити фігуранта. Після транзакцій він продовжував спілкування з постраждалими і видурював у них додаткові суми, посилаючись на "нові обставини".

Під час обшуку у затриманого було вилучено мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах) і обрано запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

Теги: #харків #сбу

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