СБУ викрила посібника РФ у Держкосмосі, його затримали під час наради в Мінстратегпромі

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Служба безпеки України за сприяння Міністра з питань стратегічних галузей промисловості викрила на співпраці з РФ посадовця Державного космічного агентства України, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

"Контррозвідка та слідчі СБУ затримали фігуранта під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України", - повідомляється на сайті спецслужби у суботу.

За матеріалами справи, російська Федеральна служба безпеки завербувала цього агента у 2024 році. З того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами. СБУ також використала зловмисника для дезінформування ворога, щоб передавати через нього рашистам вигідну для України інформацію.

"Агент був завербований ФСБ через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію взагалі планував переїхати до РФ", - розповіли в СБУ.

Окупанти ставили перед зловмисником завдання збирати і перевати секретну інформацію, якою той володів у силу своїх посадових обовʼязків. "Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки. За наявними даними, російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах нашої держави", - йдеться у повідомленні спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.