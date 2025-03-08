Події

12:46 08.03.2025

СБУ викрила посібника РФ у Держкосмосі, його затримали під час наради в Мінстратегпромі

2 хв читати
СБУ викрила посібника РФ у Держкосмосі, його затримали під час наради в Мінстратегпромі
Фото: https://ssu.gov.ua/novyny

Служба безпеки України за сприяння Міністра з питань стратегічних галузей промисловості викрила на співпраці з РФ посадовця Державного космічного агентства України, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

"Контррозвідка та слідчі СБУ затримали фігуранта під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України", - повідомляється на сайті спецслужби у суботу.

За матеріалами справи, російська Федеральна служба безпеки завербувала цього агента у 2024 році. З того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами. СБУ також використала зловмисника для дезінформування ворога, щоб передавати через нього рашистам вигідну для України інформацію.

"Агент був завербований ФСБ через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію взагалі планував переїхати до РФ", - розповіли в СБУ.

Окупанти ставили перед зловмисником завдання збирати і перевати секретну інформацію, якою той володів у силу своїх посадових обовʼязків. "Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки. За наявними даними, російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах нашої держави", - йдеться у повідомленні спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Теги: #держкосмос #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 07.03.2025
Правоохоронці затримали 8-х підпалювачів, які виконували замовлення РФ у різних регіонах України - СБУ

Правоохоронці затримали 8-х підпалювачів, які виконували замовлення РФ у різних регіонах України - СБУ

16:38 06.03.2025
СБУ затримала агентів російського ГРУ, які намагалися знеструмити північні регіони України

СБУ затримала агентів російського ГРУ, які намагалися знеструмити північні регіони України

16:43 05.03.2025
Харківянин видурював гроші у сімей українських полонених за "допомогу із обміном" - СБУ

Харківянин видурював гроші у сімей українських полонених за "допомогу із обміном" - СБУ

14:22 05.03.2025
Скасовано майже пів тисячі недостовірних довідок про інвалідність, виданих посадовцями харківської МСЕК – СБУ

Скасовано майже пів тисячі недостовірних довідок про інвалідність, виданих посадовцями харківської МСЕК – СБУ

11:29 13.05.2021
У "Батьківщині" ініціюють створення ТСК із розслідування можливих протиправних дій чиновників Держкосмосу

У "Батьківщині" ініціюють створення ТСК із розслідування можливих протиправних дій чиновників Держкосмосу

20:31 03.02.2021
На пост керівника Держкосмосу претендують троє кандидатів

На пост керівника Держкосмосу претендують троє кандидатів

ВАЖЛИВЕ

У Добропіллі 11 загиблих і 30 поранених внаслідок нічного удару, всього в Донецькій області 20 загиблих

Захисники України в ніч на 8 березня знищили крилату ракету та 79 зі 145 задіяних ворогом дронів

Кількість загиблих внаслідок атаки ворожих дронів у Богодухові зросла до трьох

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок нічного удару ворожого БпЛА по Богодухову - Синєгубов

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

ОСТАННЄ

Раді пропонують встановити кількість нардепів, необхідну для прийняття правомочних рішень на пленарному засіданні

Рада оборони Києва розгляне питання щодо рух громадського транспорту та порядку роботи мостів - Ткаченко

В Добропіллі 40 постраждалих – прокуратура

У Польщі планують запровадити загальну обов'язкову військову підготовку

Через атаку дронів в Печенігах Харківської постраждав пенсіонер – прокуратура

В Сумах впали два ворожі дрони, без жертв

Поранено чоловіка через обстріл Білозерки на Херсонщині

В Добропіллі 33 постраждалих

Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області - джерело

Найближчі дні в Україні будуть дуже теплими і без опадів, місцями туман

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА