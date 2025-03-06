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16:38 06.03.2025

СБУ затримала агентів російського ГРУ, які намагалися знеструмити північні регіони України

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СБУ затримала агентів російського ГРУ, які намагалися знеструмити північні регіони України

Контррозвідники Служби безпеки затримали двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), що діяли у Київській, Чернігівській та Сумській областях - вони готували серію повітряних атак РФ на високовольтні електролінії з метою знеструмлення частини північних регіонів, повідомила пресслужба відомства.

"За матеріалами справи, фігуранти виїжджали на місцевість та фіксували геолокації потенційних цілей. Також встановлено, що для вогневого ураження об'єктів в обхід української ППО агенти мали виявити й передати окупантам координати радіолокаційних станцій ЗСУ", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм у понеділок.

Повідомляється, що контррозвідка СБУ своєчасно викрила обох зловмисників, задокументувала їхні злочини і затримала за адресами проживання у Києві. Поплічниками окупантів виявилися 27-річний помічник юриста місцевої юридичної компанії та його знайомий – 25-річний безробітний.

У 2024 році вони разом шукали "швидкі заробітки" на телеграм-каналах, де згодом були завербовані російським ГРУ. Для збору розвідданих фігуранти "гастролювали" одразу по трьох областях України. У разі виявлення "потрібних" локацій агенти фотографували їх через спеціальну програму, що позначає координати, дату і час фотофіксації.

Співробітники СБУ задокументовали, як агенти координували свої дії з декількома представницями російської спецслужби, а для конспірації зв’язку у месенджерах постійно міняли сім-карти і телефони.

Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та 8 мобільних телефонів із доказами співпраці з воєнною розвідкою РФ. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #сбу #агенти_рф

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