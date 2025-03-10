Пасажир, який потрапив під потяг на станції метро "Вирлиця", загинув

Пасажир, який потрапив під потяг на станції метро "Вирлиця" київського метрополітену, загинув, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Наразі відомо, що пасажир загинув. Всі обставини зʼясовують правоохоронні органи", - сказано в повідомленні.

У КМДА повідомили, що станції "Вирлиця", "Бориспільська", "Червоний хутір" розпочали свою роботу 10 березня відповідно до встановленого режиму роботи.

Як повідомили в КМДА у понеділок, загиблий потрапив під потяг метрополітену через несанкціонований прохід у тунель.

"Учора, 9 березня, близько 21:30 на станції метро "Вирлиця" стався трагічний випадок. Пасажир грубо порушив правила користування метрополітеном і несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів, внаслідок чого потрапив під електропоїзд. Від отриманих травм він загинув на місці. Про це повідомили в КП "Київський метрополітен", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що подія сталася приблизно за 70 метрів від платформи. Роботи з деблокування пасажира проводили фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Загалом до ліквідації наслідків залучили близько 20 фахівців різних служб: рятувальників ДСНС, медиків, правоохоронців, працівників метрополітену.

Як повідомлялося, на станції метро "Вирлиця" в Києві пасажир потрапив під поїзд, три станції сирецько-печерської лінії київського метрополітену закриті у неділю пізно ввечері на вхід.