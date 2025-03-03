ПриватБанк у 2024р утримав беззаперечне лідерство за кількістю карток, але лідери за темпами А-Банк, ПУМБ та mono

Зростання кількості діючих платіжних карток в Україні у минулому році прискорилося і склало 14,7%, або 16,9 млн – до 132,04 млн, тоді як у 2023 році їх кількість збільшилася лише на 4,9%, або на 5,34 млн, свідчать дані Національного Банку України.

Згідно із ними приріст активних (щонайменше одна операція за останній місяць) становив 12,7%, або 6,62 млн - до 58,75 млн карток, що за темпами практично відповідає показнику 2023 року.

За результатами 2024 року ПриватБанк залишається беззаперечним лідером, утримуючи 53,7% від ринку активних карток, хоча рік тому його частка була трохи вищою – 54,1%, тоді як mono (Універсал банк) збільшив свою частку з 15,4% до 16,6%.

Згідно з даними НБУ, державний ПриватБанк за рік він збільшив кількість активних платіжних карток на 11%, або на 3,25 млн – до 31,52 млн шт, тоді як mono – на 18%, або 1,77 млн, до 9,77 млн.

Третє місце у рейтингу утримує державний Ощадбанк: за рік кількість його активних карток зросла на 5%, або на 0,37 млн - до 7,78 млн, що дає йому 13,2% від ринку.

Четверту позицію з великим відривом від першої трійки знову посів Райффайзен Банк, який збільшив число активних карток на 3,4%, або 0,08 млн – до 2,29 млн.

Емітентами більше мільйона активних карток є також А-Банк, якому вдалося наростити їх кількість за минулий рік відразу на 43,9%, або 0,54 млн - до 1,79 млн, а також ПУМБ, який збільшив їх число на 31,6%, або на 0,33 млн - до 1,37 млн шт.

Далі йдуть Укрсиббанк – 0,89 млн (-4,8% за минулий рік), націоналізований Сенс Банк – 0,58 млн (+5,1%), Укргазбанк – 0,50 млн (-3%), ОТП Банк – 0,41 млн (+8,1%) та банк "Восток" – 0,31 млн (+17,5%).

Серед інших гравців варто відмітити першого на ринку небанківського емітента NovaPay, який збільшив число карток за рік на 0,14 млн – до 0,15 млн, що дозволило йому зайняти 15 позицію, наблизившись до Укрексімбанку – 0,16 млн, ТАСкомбанку – 0,17 млн та Креді Агріколь Банку – 0,18 млн.