Події

09:51 18.07.2023

За ніч знищено 38 повітряних цілей: 6 "Калібрів", 31 ворожий Shahed й один розвідувальний БПЛА - ПС

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За ніч знищено 38 повітряних цілей: 6 "Калібрів", 31 ворожий Shahed й один розвідувальний БПЛА - ПС

Уночі Повітряні сили ЗСУ знищили 38 повітряних цілей: шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон Shahed-136/131 й один розвідувальний БПЛА.

Інформацію на 7:00 оприлюднено в телеграм-каналі ЗСУ.

Крилаті ракети "Калібр" і переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні - в Одеській і Миколаївській областях, решту ударних БПЛА вражено в Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях. Пуски "Калібрів" здійснювали, ймовірно, з російського фрегата "Адмірал Ессен", "шахеди" - із району полігону Чауда (Крим).

 

Теги: #пс_зсу

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