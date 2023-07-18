Сили оборони за добу ліквідували 710 окупантів

Сили оборони за минулу добу знищили 710 окупантів, 4 танки, 17 бронемашин, 38 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 11 БПЛА, 27 од. автомобільної техніки, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 239010 (+710) осіб ліквідовано, танків - 4119 (+4) од, бойових броньованих машин - 8051 (+17) од, артилерійських систем - 4542 (+38) од, РСЗВ - 689 (+4) од, засоби ППО - 428 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 310 (+0) од, БпЛА оперативно-тактичного рівня - 3839 (+11), крилаті ракети - 1273 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7086 (+27) од, спеціальна техніка - 677 (+0)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.