18 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 510 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 510 RUSSIAN AGRESSION

18 липня відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели.

В Іспанії - День праці, у США - Національний день ікри і день хот-дога.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Афанасія Афонського.

Католики святкують День Святої Королеви Гедвіги, Королеви Русі, Святої Покровительки Русі-України.

Міжнародний день Нельсона Мандели

Міжнародний день Нельсона Мандели заснований Генасамблеєю ООН у листопаді 2009 року і відзначається щорічно 18 липня, в день народження одного з найвідоміших борців із режимом апартеїду (расової дискримінації) в Південній Африці. Нова дата в календарі міжнародних свят з'явилася на знак визнання внеску колишнього президента Африки у справу миру і свободи.

Нельсон Мандела - перший чорношкірий президент Південноафриканської Республіки. У період існування апартеїду був одним із найвідоміших активістів у боротьбі за права людини, за що 26 років провів у в'язниці. 1990 року правозахисника було звільнено з ув'язнення, а 1993-го він удостоївся Нобелівської премії миру.

Ще цього дня:

1915 - В Адріатичному морі австро-угорським підводним човном потоплено італійський крейсер "Джузеппе Гарібальді";

1946 - Відновлено в еміграції Спілку української молоді;

1947 - Король Великої Британії Георг VI підписав закон про незалежність Британської Індії;

1954 - Перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США;

1968 - Засновано компанію "Intel";

1995 - Біля стін Софійського собору в Києві поховано українського Патріарха Володимира. Спроба поховати тіло Патріарха в Софійському соборі наразилася на опір з боку духовенства УПЦ МП і силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.

2000 - У Лондоні відкрито пам'ятник Джону Леннону.

Церковне свято

Преподобний Афанасій Афонський, пам'ять якого відзначається цього дня, народився в місті Трапезунді і рано осиротів. Його виховувала благочестива черниця, а він у всьому намагався наслідувати названу матір - у навичках чернечого життя, у пості та в молитвах. Пізніше він прийняв постриг у Кімінському монастирі.

Коли Афанасій досяг досконалості тривалими постами і пильнуваннями, ігумен благословив його на подвиг безмовності у відокремленому місці неподалік від монастиря. Пустельника часто долали біси, намагалися збудити в ньому ненависть до того місця, де він оселився. Афанасій майже піддався сумніву, але вирішив потерпіти рівно рік, а далі діяти згідно з волею Божою. В останній день цього терміну його раптово осяяло яскраве світло з неба, і всі гріховні помисли одразу ж розсіялися. Відтоді Афанасій отримав дар розчулення, а до його келії стали стікатися численні прочани, які бажали отримати від відлюдника пораду або просто добре слово. За переказами, кілька разів Афанасію з'являлася сама Богородиця.

Іменини: Агнія, Анна, Афанасій, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Сергій, Степан.