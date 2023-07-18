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02:51 18.07.2023

Національна програма з протимінної діяльності з'явиться до жовтня – Павлюк

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Національна програма з протимінної діяльності з'явиться до жовтня – Павлюк

Національну програму з протимінної діяльності буде розроблено до жовтня, повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк за підсумками засідання Національного органу з протимінної діяльності у понеділок.

"На порядку денному - ситуація з розмінуванням звільнених територій, посилення наших здібностей та залучення ресурсів, очищення територій, забруднених касетними боєприпасами тощо", - написав Павлюк у Telegram.

Як повідомляється, під координацією спецслужб продовжується розмінування звільнених від окупантів територій Київської, Чернігівської, Херсонської та інших областей України.

"Усього обстежено 1699,77 км2 території, 13252 об'єкти, 7277,39 км автошляхів та 3132 км залізниці, 7528 км ЛЕП, 524,79 км трубопроводів", - інформує заступник міністра.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення знищено понад 690 тис. (690 955) вибухонебезпечних предметів.

Крім того, на засіданні "заслухали доповідь заступника міністра економіки України про стан опрацювання національної програми протимінної діяльності. Визначили кінцевий термін розробки – до жовтня".

Павлюк повідомив, що Міністерство оборони продовжує залучати неурядових операторів протимінної діяльності.

"Зараз їх 14, сім із яких здійснюють гуманітарне розмінування… Ними вже очищено 255,25 га території. Процес залучення нових організацій триває. Наразі на етапі сертифікації ще 16", - написав він.

За словами заступника міністра, понад 20 країн-партнерів НАТО, ЄС та Швейцарія здійснюють матеріально-технічну підтримку та підготовку підрозділів розмінування України.

"Нарощуємо співпрацю", - наголосив Павлюк.

Крім цього, на засіданні було схвалено першочергові заходи щодо очищення територій, які постраждали від касетних боєприпасів.

"Це значно покращить ситуацію, що склалася внаслідок повномасштабного вторгнення Росії", – резюмував Павлюк.

 
Теги: #україна #розмінування

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