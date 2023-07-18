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00:00 18.07.2023

Зеленський домовився з Гутеррішем про роботу з відновлення постачання продовольства Чорним морем

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Зеленський домовився з Гутеррішем про роботу з відновлення постачання продовольства Чорним морем

Президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем домовився про роботу з "відповідальними державами" щодо постачання продовольства через Чорне море.

"Говорив із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Тема очевидна – це чергова російська спроба зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку. Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, залежних від українського продовольчого експорту", - написав він у телеграм каналу в понеділок.

При цьому, за його словами, "найкритичніша ситуація – у таких країнах Африки та Азії, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ємен".

"Чорноморську зернову ініціативу треба зберегти. Домовилися з паном Гутеррішем працювати разом та з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі", - написав Зеленський.

 

Теги: #зерно #оон #україна #договір #ініціатива

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