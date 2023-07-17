Події

19:40 17.07.2023

Німеччина прийняла на оздоровлення 91 дитину з Київської області

1 хв читати
Німеччина прийняла на оздоровлення 91 дитину з Київської області

91 дитина з Київської області, яка потребує особливої уваги та піклування, вирушила на відпочинок та оздоровлення до Німеччини, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з Білоцерківського, Бориспільського та Броварського районів, а також із київських обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей "Сезенків" і "Оберіг", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Діти перебувають у таборі відпочинку, розташованому поблизу Берліна.

Поїздка відбулася на запрошення Федерального міністерства у справах сім’ї, людей похилого віку, жінок та молоді ФРН.

 

 

 

Теги: #діти #німеччина #відпочинок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 17.07.2023
Ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської громади - голова Харківської обладміністрації

Ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської громади - голова Харківської обладміністрації

15:40 17.07.2023
"Нова пошта" відкриє близько 10 відділень у Німеччині до кінця літа

"Нова пошта" відкриє близько 10 відділень у Німеччині до кінця літа

11:57 16.07.2023
У Трифонівці Херсонської області на вибухівці підірвалися двоє дітей, обох госпіталізовано - обладміністрація

У Трифонівці Херсонської області на вибухівці підірвалися двоє дітей, обох госпіталізовано - обладміністрація

11:00 16.07.2023
Окупанти продовжують вивозити українських дітей з окупованої Луганської області - голова ОВА

Окупанти продовжують вивозити українських дітей з окупованої Луганської області - голова ОВА

18:43 15.07.2023
В Україну вдалося повернути 383 дитини, депортованих РФ - Лубінець

В Україну вдалося повернути 383 дитини, депортованих РФ - Лубінець

18:36 15.07.2023
Раді пропонують законодавчо закріпити визначення депортованої та примусово переміщеної дитини

Раді пропонують законодавчо закріпити визначення депортованої та примусово переміщеної дитини

00:43 14.07.2023
Бундесвер збільшив замовлення на боєприпаси до 4 млрд євро, передбачається постачання в Україну

Бундесвер збільшив замовлення на боєприпаси до 4 млрд євро, передбачається постачання в Україну

19:35 13.07.2023
В Україну вдалося повернути двох дітей із тимчасово окупованої території

В Україну вдалося повернути двох дітей із тимчасово окупованої території

18:19 13.07.2023
У Варшаві повідомляють про проблеми з боку ФРН щодо питання про створення сервіс-центру для німецьких танків

У Варшаві повідомляють про проблеми з боку ФРН щодо питання про створення сервіс-центру для німецьких танків

09:10 12.07.2023
Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули і понад 1052 були поранені в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули і понад 1052 були поранені в Україні внаслідок збройної агресії РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу відбулося 29 бойових зіткнень

Унаслідок обстрілу пожежної частини в Білопіллі двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 10 - Нацполіція

Російське командування активно перекидає війська в район Бахмута - Сирський

Незаконні конструкції, що використовуються для вбивства, недовговічні - Подоляк

Ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської громади - голова Харківської обладміністрації

ОСТАННЄ

Ердоган виключив відхід ЗС Туреччини з півночі Сирії

Глава Пентагону поговорив із Резніковим перед віртуальною зустріччю у форматі "Рамштайн" 18 липня

Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації з партнерами через вихід РФ із "зернової угоди"

Кулеба: Один зламаний російський міст означає менше зламаних українських життів

Окупанти вдарили по Кіндрашівці на Харківщині, почалася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється

Російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, одна людина постраждала

Окупанти завдали 5 ракетних і 34 авіаудари по Україні за добу

ЗС України стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу відбулося 29 бойових зіткнень

Унаслідок обстрілу пожежної частини в Білопіллі двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 10 - Нацполіція

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня - Резніков

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА