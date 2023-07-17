Німеччина прийняла на оздоровлення 91 дитину з Київської області

91 дитина з Київської області, яка потребує особливої уваги та піклування, вирушила на відпочинок та оздоровлення до Німеччини, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з Білоцерківського, Бориспільського та Броварського районів, а також із київських обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей "Сезенків" і "Оберіг", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Діти перебувають у таборі відпочинку, розташованому поблизу Берліна.

Поїздка відбулася на запрошення Федерального міністерства у справах сім’ї, людей похилого віку, жінок та молоді ФРН.