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17:37 17.07.2023

Уряд Швеції затвердив виділення понад $584 млн на відновлення України

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Уряд Швеції затвердив виділення понад $584 млн на відновлення України

Уряд Швеції затвердив стратегію співробітництва Швеції з Україною в сфері розвитку та реформ на 2023-2027 роки. Вона передбачає виділення 6 млрд. шведських крон (близько $584 млн - ІФ-У) і є найбільшою стратегією двосторонньої допомоги Швеції за всю її історію, повідомляє пресслужба уряду Швеції.

"Я пишаюся тим, що сьогодні уряд може представити абсолютно нову стратегію відновлення України, яка є найбільшою двосторонньою стратегією Швеції за всю її історію. Підтримка України є одним із наших найважливіших пріоритетів, і ця стратегія посідає центральне місце в цьому процесі. З ухваленням стратегії ми робимо великий крок уперед у забезпеченні потужної та довгострокової підтримки відновлення України. Це зміцнить стійкість і демократичний розвиток України, підтримуючи здатність країни протистояти повномасштабному вторгненню Росії", - заявив міністр із питань співробітництва з метою розвитку та зовнішньої торгівлі Йоган Форсселл.

Зазначається, що стратегія, орієнтована як на відновлення, так і на реформи, сприятиме інтеграції України до Європейського Союзу та зміцненню свободи, стійкості й економічного процвітання країни. Стратегія ґрунтується на потребах, пріоритетах і чіткому розумінні того, що під час відбудовних робіт Україна має не повертатися до стану, що існував до агресії Росії, а продовжувати розвиток і модернізацію країни.

Щоб використати переваги Швеції як донора, у стратегію включено галузі, в яких Швеція займає передові позиції, такі як "зелений" перехід, соціальні проблеми та цифровізація.

Уряд Швеції наголосив, що, окрім допомоги, для мобілізації необхідних ресурсів важлива участь бізнесу.

"Бізнес-середовище має вирішальне значення для зусиль із реконструкції та відновлення економіки України. Зміцнюючи інвестиційний клімат і роль України як торговельного партнера, стратегія може сприяти розвитку торгівлі та підприємництва", - зазначив Форсселл.

Теги: #відновлення #швеція

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