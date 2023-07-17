Події

17:07 17.07.2023

Ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської громади - голова Харківської обладміністрації

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Ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської громади - голова Харківської обладміністрації

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської територіальної громади Чугуївського району, територія якої зазнає щоденного ворожого обстрілу з різних видів озброєння, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ми на раді оборони області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської територіальної громади, дев'яти населених пунктів. Ми маємо вивезти 194 дитини. Попередньо це буде до Харкова", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, попередньо планується евакуація до Харкова, а далі, за бажанням людей, можливе розміщення і у вишівських гуртожитках самого обласного центру, і в інших областях України, зокрема, у Полтавській та Рівненській.

Теги: #евакуація #діти #харківська_область

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